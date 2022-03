Marc Van Ranst krijgt ongewenst bezoek aan de deur van groep antivaxers: “Wat een idioten”

“Ze wilden mij de Anton Mussertprijs overhandigen (Anton Mussert was een Nederlandse nazi)”, schrijft de viroloog op Twitter. “Ik heb de deur in hun gezicht toegesmeten en eens goed gevloekt!”

“Met de toekenning van de Anton Mussert Prijs in de categorie Media wilde de jury Marc van Ranst eer betonen aan zijn geweldige rol in het angst zaaien voor een virus dat voor 99 procent van de bevolking volstrekt onschadelijk is. De jury waardeert het dat Van Ranst zijn kennis om de bevolking angst aan te jagen belangeloos inzet om iedereen aan te zetten om een totaal zinloos vaccin te nemen, waarvan de gevolgen op lange termijn niet te overzien zijn en dat nu al duizenden slachtoffers eist”, lezen we op de website van de Anton Mussert Prijs.

“De jury betreurt het dat Van Ranst de deur al dichtsmeet, voordat hem gevraagd werd de uitslag geheim te houden tot de bekendmaking. De volledig uitslag volgt op 12 maart”, klinkt het.

“Wat een idioten”, schrijft Van Ranst nog op Twitter.