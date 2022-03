Bilzen

Bij de politie ontvingen ze vrijdag om 18 uur een melding van een gestolen auto in Bilzen. De wagen, een BMW 1, stond op een parking geparkeerd toen deze verdween. De nummerplaat werd geseind en even later door een ANPR-camera opgemerkt. De politie kon vervolgens het voertuig onderscheppen en de verdachte arresteren. ppn