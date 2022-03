Milan Menten zegeviert in Franse eendagswedstrijd GP de Lillers

De kop is eraf voor Milan Menten. In de 57ste editie van de Grand Prix de Lillers-Souvenir Bruno Comini (1.2) pakte de Bilzenaar van Bingoal-Pauwels Sauces-Wallonie Bruxelles zijn eerste overwinning van het nog prille seizoen. In een spurt met een ruime kopgroep bleek Menten sneller dan Gianluca Pollefliet (Lotto-Soudal DT) en Jason Tesson (St-Michel-Auber 93).

Menten en zijn ploegmaats namen het heft resoluut in handen en controleerden de koers in Noord-Frankrijk. In de absolute finale zette de 25-jarige prof uit Rosmeer zijn spurt al vroeg in maar hij hield knap stand tot op de meet. Na de Memorial Briek Schotte in 2018 en een etappe in de Ronde van Kroatië in 2021 boekt Menten zo al zijn derde profzege. Op de erelijst volgt hij Florian Vachon op.