Jong N-VA hijst voorzitter-met-verleden op het schild

Vilvoordenaar Jeroen Bergers (21) is de nieuwe voorzitter van Jong N-VA. Bergers was in 2018 een opvallende figurant in de Pano-reportage over het rechts-radicale Schild & Vrienden. Hij distantieerde zich en behield het vertrouwen van N-VA Vilvoorde, maar werd wel uit de Vlaamse Jeugdraad gezet.

De 21-jarige Jeroen Bergers zal tot en met het verkiezingsjaar 2024 zal het uithangbord zijn van de grootste Vlaamse jongerenpartij, zo laat Jong N-VA zondag weten.

Bergers won de verkiezing met 57 procent van de stemmen van tegenkandidaat Glen De Waele. Hij is de twaalfde voorzitter van Jong N-VA en volgt Viktor Rooseleer op die sinds maart 2020 voorzitter was.

Activisme

"Ik ben dankbaar voor het vertrouwen van onze leden. Ze kennen mij als een activist die de vinger op de Belgische wonde legt. Die activistische houding zal Jong N-VA de komende jaren meer dan ooit aannemen. Als student wil ik het ook zeker plezant houden. Jong N-VA is een toffe bende. Samen gaan we met een pint in de hand naar een onafhankelijk Vlaanderenland", reageert de nieuwe jongerenvoorzitter.

Bergers studeert rechten in Leuven. Hij is geboren in Antwerpen maar verhuisde op zeer jonge leeftijd met zijn ouders naar Vilvoorde. "Doordat hij school liep in Brussel maakte de Vilvoordenaar snel kennis met de verfransing van onze hoofdstad en Vlaamse rand. De keuze voor Jong N-VA was dus snel gemaakt", valt te lezen in zijn campagnetekst. "Volgens Jeroen is zelfbestuur de enige manier om een welvarende toekomst voor Vlaanderen te verzekeren. Vandaar dat je hem waarschijnlijk wel zult kennen vanop de barricades, waarop hij graag op een ludieke manier wil werken aan de Vlaamse bewustwording en politiek aantrekkelijker maken voor jongeren."

Schild & vrienden

In zijn zoektocht naar een ludieke manier om aan de Vlaamse bewustwording te werken, sloeg Bergers in het verleden een dubieus pad in. In 2018 valt hij meermaals te herkennen in de bewuste Pano-reportage over de extreemrechtse groepering Schild & Vrienden onder leiding van Kamerlid Dries Van Langenhove - die als onafhankelijke werd verkozen op een Vlaams Belang-lijst. In de reportage wordt blootgelegd hoe de groepering zich, veelal in geheime groepen, schuldig maakt aan racisme, seksisme, antisemitisme en (verboden) wapendracht. Na de uitzending werd een strafonderzoek geopend, dat loopt nog steeds.

Jeroen Bergers, toen 18, distantieerde zich in een 10 minuten durend filmpje op Facebook van Schild & Vrienden. Hij zei dat hij nooit had deelgenomen had aan de activiteiten van de organisatie en eruit gestapt was na meningsverschillen met Van Langenhove. Na een lang gesprek met de lokale N-VA-afdeling, besloot Vilvoords N-VA-voorzitter Jan Anciaux dat de jongeman aan boord kon blijven. En dat besloot ook de partij op nationaal niveau, die wel een aantal andere Schild & Vrienden-leden buiten bonjourde.

Voor de Vlaamse jeugdraad was zijn figurantenrol wél een reden om afscheid te nemen van Bergers.