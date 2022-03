OVERZICHT. Dit gebeurde vandaag in Oekraïne

Ook zondag is het staakt-het-vuren in Marioepol geschonden. Al konden nu wel duizenden mensen de stad verlaten. Vanuit verschillende bronnen wordt gewaarschuwd voor een nieuw groot offensief in verschillende steden. Ook Kiev zou belegerd worden. Wellicht zal het Kremlin wachten tot na het nieuwe overleg tussen beide partijen maandag.

*Nieuwe pogingen om mensen te evacueren uit de strategisch belangrijke Oekraïense havenstad Marioepol zijn zondag, voor de tweede dag op rij al, stopgezet omdat er opnieuw geschoten zou zijn. Dat meldt onder meer Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC). De evacuatie van burgers was zondag begonnen om 12 uur (11 uur Belgische tijd). Het stadsbestuur liet weten dat een humanitaire corridor werd geopend naar de stad Zaporizja, ongeveer drie uur verderop, en dat sinds 9 uur Belgische tijd een tijdelijk staakt-het-vuren was overeengekomen. De bewoners van Marioepol kregen tot zondagavond 20 uur de tijd om te vertrekken. Velen tienduizenden hebben dat gedaan. Op risico van hun eigen leven.

*De Oekraïense president Zelenski kondigde aan dat Rusland zich opmaakt voor zware aanvallen op een aantal strategische steden zoals Kiev. Hij heeft de bevolking nogmaals opgeroepen om zich te blijven verdedigen tegen de vijand.

Vreedzame betoging in Cherson onderbroken door talloze geweerschoten

*Het Russische ministerie van Defensie meldt dat het de Oekraïense luchtmachtbasis Starokostiantyniv heeft uitgeschakeld met precisiewapens. De basis ligt zo’n 300 kilometer ten westen van de hoofdstad Kiev.

*De Verenigde Staten onderzoeken een deal waarin Polen MiG-29-straaljagers uit het Sovjettijdperk naar Oekraïne stuurt in ruil voor Amerikaanse F-16 straaljagers. Dat meldden verschillende Amerikaanse media. Bedoeling is om Oekraïne te helpen reageren op de invasie van Rusland.

*De kredietwaardigheid van Rusland is in enkele dagen tijd nog verder teruggelopen, nu het Westen het land steeds meer de rug toekeert vanwege de oorlog in Oekraïne. Daarop wijst het toonaangevende ratingbureau Moody’s dat de status van Rusland onlangs al tot junk verlaagde.

*Internationale bedrijven blijven Rusland de terug toekeren als protest tegen de inval in Oekraïne. Nu heeft Het Italiaanse modehuis Prada beslist zijn verkoop in Rusland op te schorten na de Russische invasie in Oekraïne.

*Poetin duldt intussen geen protesten in eigen land. Minstens 2.000 maar volgens sommige bronnen meer dan 4.000 mensen die verspreid over 44 Russische steden op straat waren gekomen om te protesteren tegen de Russische inval in Oekraïne zijn zondag opgepakt.

Erdogan — © Reuters

*De telefoon van Poetin blijft roodgloeiend staan. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft zondag een langdurig telefonisch contact gehad met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin. Hij riep hem op tot een “dringend algemeen staakt-het-vuren” in Oekraïne, aldus het Turks presidentschap in een verklaring. Ankara is “bereid om op alle mogelijke manieren bij te dragen aan een vreedzame oplossing”, zei hij nog.

Nadien belde de Franse president Macron. Tijdens zijn telefoongesprek met zijn Franse collega Emmanuel Macron heeft de Russische president Vladimir Poetin zondag gezegd dat hij zijn “doelen” in Oekraïne zal bereiken, “ofwel door onderhandelen ofwel door oorlog”, zo heeft het Elysée bekendgemaakt..

En ook de Israëlische premier Naftali Bennett hing zondag al voor de derde keer in vierentwintig uur dat hij aan de lijn hing met de Russische leider.

Oekraïense vluchtelingen zijn overal in Europa welkom — © AP

*De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR meldt dat 1,5 miljoen mensen vanuit Oekraïne naar buurlanden zijn gevlucht. Bijna een miljoen vluchtelingen zijn naar Polen gegaan, zeggen de Poolse autoriteiten.

*Sinds het begin van de oorlog hebben de Russen, volgens Oekraïense cijfers, 88 vliegtuigen en helikopters verloren. Ook zouden er al 11.000 Russen zijn omgekomen. De getallen van Oekraïense zijde zijn niet onafhankelijk bevestigd.

*Morgen houden Rusland en Oekraïne een derde gespreksronde in een poging het conflict te ontmijnen en verder bloedvergieten te vermijden. Dat meldt de Oekraïense onderhandelaar David Arakhamiya.