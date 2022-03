Barcelona ontsnapt op veld van middenmoter Elche: Memphis Depay brengt redding met schitterende penalty

Barcelona zet zijn goede parcours in La Liga verder. De Catalanen boekten tegen Elche zondag hun vijfde zege in zes wedstrijden op het veld van Elche, maar van een leien dakje liep het allerminst. Barça kwam in de eerste helft op achterstand, pas in de slotfase kon Memphis Depay vanaf de penaltystip de zege over de streep trekken.

Barcelona nam in de eerste helft het heft in handen, maar tot scoren kwamen de Catalanen niet. Ousmane Dembélé was er het dichtst bij: zijn lobje werd van de lijn gehaald. In plaats daarvan werd een slechte pass van Pedri genadeloos afgestraft op slag van rust: Fidel Chaves scoorde de 1-0 voor Elche.

Barcelona moest dus een tandje bijsteken in de tweede helft. Wat de Blaugrana ook prompt deden: de ingevallen Torres hing op het uur de bordjes gelijk.

Een gelijkspel leek lang in de maak ondanks de hoge druk van Barcelona. In het slot kwam de winnende treffer er toch nog na een handsbal in de zestien en een interventie van de VAR. Memphis Depay, ook ingevallen, nam zijn verantwoordelijkheid op en knalde de elfmeter onhoudbaar in de winkelhaak.

Barcelona wipt door de zege voorlopig over Real Betis naar plek drie. Betis speelt later op de avond nog tegen nummer vijf Atlético Madrid: bij winst van Betis komen zij weer één punt voor Barcelona, als Atlético wint komen zij op gelijke hoogte met Barcelona.