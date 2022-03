Russen vuren op vluchtende burgers, minstens drie doden uit zelfde familie

Russische troepen die oprukken naar de Oekraïense hoofdstad Kiev hebben zondag richting vluchtende burgers gevuurd, zo meldt de New York Times. Een moeder en haar twee kinderen overleefden dat niet. Hun vader raakte zwaargewond. Zijn toestand is onduidelijk.

Honderden vluchtende mensen probeerden via een beschadigde brug de rivier Irpin over te steken. Het Oekraïense leger had de brug opgeblazen om de Russen te vertragen.

Russen vuurden mortiergranaten af, die almaar dichter bij de burgers kwamen, waardoor die wegrenden. Maar er was nergens plaats om te schuilen. Eén granaat zorgde voor een grote stofwolk, maar doodde ook de drie familieleden, van wie twee kinderen.

Soldaten snelden te hulp, maar voor het drietal was het te laat. De man raakte zwaargewond. Zijn toestand is nu onduidelijk.

Oekraïense soldaten waren in de buurt aan het vechten, maar niet op de plek waar de burgers over straat gingen.

Zowel zaterdag als zonder werden pogingen ondernomen om tijdens een staakt-het-vuren zo veel mogelijk burgers veilig weg te laten trekken. Maar twee keer werd dat staakt-het-vuren niet gerespecteerd.

Hetzelfde gevecht nabij de brug verwondde ook een andere man, mogelijk een militair, zoals te zien is op deze – schokkende – beelden. Op de achtergrond is ook de familie te zien die de aanval niet overleefde.