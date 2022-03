Zhang Shuai houdt uit Oekraïne gevluchte Dayana Yastremska van titel op WTA-toernooi in Lyon

De Oekraïense Dayana Yastremska (WTA-140) heeft zondag de eindwinst van het WTA-toernooi in het Franse Lyon (hardcourt/239.477 euro) laten glippen. In de finale moest ze haar meerdere erkennen in de Chinese Zhang Shuai (WTA-64) met 3-6, 6-3 en 6-4.

De 21-jarige Yastremska vluchtte vorige week na de Russische invasie samen met haar zus vanuit Odessa naar Roemenië en uiteindelijk naar Lyon, waar ze prompt een wildcard kreeg voor het toernooi.

De beloftevolle tennisster blijft voorlopig op drie WTA-titels steken na eerdere successen in Hongkong (2018), en Straatsburg en Hua Sin (2019). Vorig jaar moest ze de helft van het seizoen aan zich voorbij laten gaan na een positieve dopingcontrole, waardoor ze ook wegzakte op de WTA-ranking.

Voor de 33-jarige Zhang is het de derde WTA-titel. Zowel in 2013 als 2017 toonde ze zich de beste in Guangzhou. In Hobart (2020) en Nottingham (2021) moest ze al twee keer vrede nemen met een rol als verliezend finaliste.