Ook Wout van Aert is verbaasd na straffe stoot van zijn ploeg in Parijs-Nice: “Dit heb ik nog nooit meegemaakt!”

Een-twee-drie. Dat hadden ze bij Jumbo-Visma wellicht ook niet verwacht voor de openingsrit, maar Christophe Laporte, Primoz Roglic en Wout van Aert kwamen broederlijk over de finish. “Hiervan kunnen wij zelf ook alleen maar zeggen dat het een straf nummer is, denk ik”, stelde Van Aert na de aankomst.

“Nee, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Hiervan kunnen wij zelf ook alleen maar zeggen dat het een straf nummer is, denk ik. We hadden het plan om de koers hard te maken, we dachten dat dat zowel voor mijn winstkansen als voor Primoz (Roglic, red.) een goede zet kon zijn. Maar Christophe (Laporte, red.) pakte zo hard over van Nathan (Van Hooydonck, red.) dat we met ons drieën zaten.”

“We waren ook verbaasd, maar in deze situatie was het veel gemakkelijker om overeen te komen”, legde de Belgische kampioen uit. “We hadden niet veel tijd om te bespreken wie ging winnen, maar voor Christophe is dit een prachtige overwinning in eigen land en hij heeft ook de gele trui. Ik gun hem van harte deze overwinning en voor Primoz is het klassement het belangrijkste. Of je nog meer gaat zien van ons de komende dagen? Dat weet ik niet, maar de benen zijn goed!”