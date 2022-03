‘Het plezantste legioen’ verrast KVV Lummen met vlaggen, vuurwerk en fanfare

Het bestuur, de spelers, de scheidsrechter en de supporters van Lummen en Gingelom wisten zondag niet hoe ze het hadden. Voorzitter Mario Vrancken: “Samen met slechts enkele medewerkers was ik op de hoogte dat er 250 extra supporters het beste van zichzelf zouden geven tijdens de wedstrijd tegen Gingelom. Het roodwitte legioen deed dat met toeters en bellen, wapperende vlaggen, verrassend vuurwerk en zelfs een fanfare. Ik vermoed dat ze hun mosterd hebben gehaald bij KRC Genk en ze pasten hun tekst dus aan tot ‘We love you Lummen we do, ’t Is stil aan de overkant en Forza Lummen’. Ook voor onze spelers was het een verrassing en bij Gingelom vroegen ze zich af of dat hier bij elke thuiswedstrijd was. Natuurlijk bevestigde ik dat (lacht).”

Liefst vijf bussen sfeermakers zakten af naar Lummen en zo gaf BelOrta met een veiling in Borgloon en Sint-Katelijne-Waver het startschot van een wedstrijd voor alle Belgische sportclubs. “BelOrta is een toonaangevende coöperatieve groente- en fruitcoöperatie van, voor en door lokale producenten en we willen ons graag engageren voor lokale sportverenigingen”, zegt Glenn Sebregts van BelOrta. “Heel wat clubs zagen tijdens de coronacrisis immers hun inkomsten opdrogen. Andere lokale sportclubs van voetbal, volleybal, basketbal tot rugby, waterpolo of honkbal kunnen deelnemen aan de wedstrijd ‘Toon jouw plezantste legioen’. Onze 1.000 telers leveren aan ons de beste groenten en fruit en BelOrta steunt met deze fotowedstrijd het beste van het sportveld. Onze slogan luidt ‘Verbazend plezant’ en vier lokale Belgische sportclubs die een verbazend plezante ploegfoto insturen kunnen een sponsoringbudget van 1.000 euro winnen. De hoofdprijs bedraagt liefst 5.000 euro. In Lummen stelden we onze wedstrijd voor en we maakten opnames met vijf camera’s en een drone. De beelden worden gemonteerd en met de ‘heroïsche aftermovie’ willen we zo veel mogelijk lokale sportclubs inspireren en motiveren om deel te nemen aan onze wedstrijd.”

Foto’s inzenden kan tot en met 19 april. Meer info en wedstrijdreglement : www.plezantstelegioen.be.

© Karel Hemerijckx

© Karel Hemerijckx

© Karel Hemerijckx

© Karel Hemerijckx

© Karel Hemerijckx

© Karel Hemerijckx

© Karel Hemerijckx

© Karel Hemerijckx

© Karel Hemerijckx

© Karel Hemerijckx

© Karel Hemerijckx

© Karel Hemerijckx

© Karel Hemerijckx

© Karel Hemerijckx