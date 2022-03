Elise Vanderelst en Mieke Gorissen maken favorietenrol waar op BK veldlopen

Elise Vanderelst heeft zich zondag in het Park van Laken tot Belgisch kampioene veldlopen gekroond op de korte cross. De Europese indoorkampioene op de 1500 meter haalde het met ruime voorsprong. Ook Mieke Gorissen kroonde zich even later tot Belgisch kampioene. Bij de mannen waren de titels voor Michael Somers en Ruben Querinjean.

De eindspurt afwachten, dat was Vanderelst zondag duidelijk niet van plan in Brussel. Ze trok al in de eerste ronde het laken naar zich toe en bouwde haar voorsprong alleen maar verder uit om het uiteindelijk met liefst achttien seconden voorsprong te halen na 2000 meter. Jenna Wyns, die als schaduwfavoriete startte, werd in het slot nog onder druk gezet voor de tweede plaats door titelverdedigster Lotte Scheldeman. Het zilver was uiteindelijk toch voor Wyns, die één seconde overhield op Scheldeman. Annelies Nijssen en Mariska Parewyck maakten de top vijf compleet. Elise Vanderelst kroont zich ook tot eindwinnaar van de CrossCup, voor Wyns.

Mieke Gorissen verlengt haar titel na stevige demonstratie

Mieke Gorissen heeft ook haar Belgische veldlooptitel met succes verdedigd. De Diepenbeekse haalde het na een lange solotocht en liep alle tegenstand op een hoopje. Bij de vorige CrossCup-manche, in Hannuit, moest Gorissen nog Lisa Rooms voor zich dulden. En dus werd een spannend duel verwacht in Brussel, maar Gorissen ging er al voor halfweg koers vandoor en liep uiteindelijk een voorsprong van twintig seconden bij elkaar. Gorissen is inmiddels 39, maar de leeftijd speelt haar vooralsnog blijkbaar geen parten. Voor zilver werd het een spannende strijd tussen Rooms en Eline Dalemans, maar Rooms haalde het uiteindelijk in de spurt. Ex-winnares Sofie Van Accom was vierde, voor Nina Lauwaert, die eerder dit seizoen de manche in Roeselare won.

Ruben Querinjean maakt het spannend, maar weet titel op korte cross te verlengen

Bij de mannen verlengde Ruben Querinjean zijn Belgische titel op de korte cross. Hij haalde het na een bijzonder spannende wedstrijd waarin hij pas in de laatste hectometers het verschil maakte.

In de eerste van drie rondes bleef een ruime kopgroep gegroepeerd samen zonder dat er verschillen werden gemaakt. In de tweede ronde probeerde Pieter-Jan Hannes zijn concurrenten pijn te doen, maar hij slaagde er niet in om weg te geraken. Hij bleef het tempo wel hoog houden, maar op een kleine halve kilometer van het einde ontbond Ruben Querinjean zijn duivels. De titelverdediger komt internationaal voor Luxemburg uit, maar heeft ook de Belgische nationaliteit. Tegen zijn eindspurt was niemand opgewassen.

In het slot moest Pieter-Jan Hannes nog Ruben Verheyden, de regerende Europese beloftekampioen, laten passeren voor de tweede plaats. Hannes was derde. Tarik Moukrime en Valère Hustin maakten de top vijf compleet. Het CrossCup-klassement gaat naar Querinjean, die eerder dit seizoen ook al brons won op het EK veldlopen U23.

Michael Somers houdt ongeslagen status vol en verovert zijn eerste nationale titel

Michael Somers heeft zijn eerste nationale veldlooptitel veroverd. Hij haalde het van tweevoudig winnaar Soufiane Bouchikhi en bleef zo een volledig winterseizoen ongeslagen door landgenoten.

Na een openingsfase waarin alle favorieten de kat uit de boom keken, nam Soufiane Bouchikhi het heft in handen. Hij liep bijna de hele wedstrijd aan kop in de hoop een gaatje te slaan, maar Michael Somers plooide niet. De nummer vijf van het EK veldlopen in Dublin bleef steeds in het spoor van Bouchikhi plakken en ontbond op een ronde van het einde zijn duivels. Somers snelde naar zijn eerste titel, Bouchikhi volgde op vijf seconden.

Dorian Boulvin won verrassend brons. Hij bleef seizoensrevelatie Nicolaï Saké voor. Clement Deflandre maakte de top vijf compleet, titelverdediger John Heymans eindigde als zesde. Michael Somers is, voor het eerst in zijn carrière, ook eindwinnaar in de CrossCup.