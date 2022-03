Wat een demonstratie van Jumbo-Visma! Laporte wint openingsrit Parijs-Nice na ontsnapping met Van Aert en Roglic

De concurrentie weet al meteen hoe laat het is. In de openingsrit van Parijs-Nice draaide Jumbo-Visma iedereen een loer, en hoe. Op de laatste klim van de dag, op 6 kilometer van het einde, degradeerden de gele mannen alles en iedereen. Wout van Aert, Primoz Roglic en Christophe Laporte reden met zijn drieën weg en maakten er een kleine ploegentijdrit van, uiteindelijk mocht Fransman Laporte de rit winnen. Het eerste deel van het peloton kwam pas een goede twintig tellen later over de meet.

De eerste etappe stond officieel als ‘vlak’ genoteerd, maar niets was minder waar. Het peloton moest in de 160 kilometer lange openingsrit meteen wat hoogtemeters overwinnen, met in de finale ook nog een dubbele beklimming van de Côte de Breuil-Bois-Robert (1,2 km aan 6%). De laatste van die beklimmingen kwam er op 6 kilometer van de streep: een ideale kans voor aanvallers, met andere woorden.

De eerste vroege vlucht van deze Koers naar de Zon was een kleine. Twee avonturiers meldden zich, met daarbij een Belg: Aimé De Gendt (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) kreeg het gezelschap van de Brit Matthew Holmes (Lotto-Soudal). Veel meer dan drie minuten kreeg het duo echter niet, en op ruim 70 kilometer van de finish zat hun aanval erop. Vooraf was er ook vrees voor waaiers, maar de wind bleek toch niet sterk genoeg om het peloton echt op stelten te zetten.

In de laatste 50 kilometer gebeurde dat laatste wel door valpartijen. Felix Großschartner (BORA-hansgrohe) ging erbij liggen met enkele anderen en greep naar het sleutelbeen. Frederik Frison (Lotto-Soudal trok zich daar niks van aan en trok ten aanval met Yevgeniy Fedorov (Astana-Qazaqstan Team) en Alexis Gougeard (B&B Hotels-KTM). Dat trio verzamelde een dikke minuut voorsprong, maar op ruim 10 kilometer van de finish was ook hun verhaaltje uit.

Over naar Jumbo-Visma, dan. De gele armada nam resoluut de kop in handen voor kopman Primoz Roglic en spurtbom Wout van Aert. Maar wat vervolgens op de laatste beklimming van de Côte de Breuil-Bois-Robert gebeurde, zag wellicht niemand aankomen. Jumbo-Visma trok het hele peloton aan flarden: Van Aert, Roglic en Christophe Laporte gingen er samen vandoor. Zdenek Stybar kon namens Quick-Step Alpha Vinyl aanhaken, maar ook de Tsjech moest er nadien onherroepelijk af.

Wat overbleef, was een korte ploegentijdrit met drie. Roglic, Van Aert en Laporte stoomden door naar de finish, uiteindelijk mocht nieuwkomer Christophe Laporte de zege pakken terwijl ook Van Aert en Roglic met de handen in de lucht over de streep kwamen. Pierre Roger Latour kwam 19 seconden later als vierde over de meet, een eerste pelotonnetje volgde op 22 tellen. Roglic doet zo meteen een geweldige zaak, want dankzij het spel der bonificaties heeft hij al minstens een kleine halve minuut voorsprong op zijn concurrenten voor het algemeen klassement. Laporte mag maandag de eerste gele trui aantrekken.