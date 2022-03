Wat een demonstratie van Jumbo-Visma! Christophe Laporte wint openingsrit Parijs-Nice na ontsnapping met Wout van Aert en Primoz Roglic

De concurrentie weet al meteen hoe laat het is. In de openingsrit van Parijs-Nice draaide Jumbo-Visma iedereen een loer, en hoe. Op de laatste klim van de dag, op 6 kilometer van het einde, degradeerden de gele mannen alles en iedereen. Wout van Aert, Primoz Roglic en Christophe Laporte reden met zijn drieën weg en maakten er een kleine ploegentijdrit van, uiteindelijk mocht Fransman Laporte de rit winnen. Het eerste deel van het peloton kwam pas een goede twintig tellen later over de meet.