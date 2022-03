Sergei coördineert transporten naar Oekraïne vanuit Hoeselt: “Al dagenlang niets van mijn ouders gehoord”

Hoeselt

Amper elf dagen geleden leidde Sergei met een collega nog twee Poolse bedrijven met dertig Oekraïense vakmannen die aan de slag waren op grote bouwwerven in België. Dat ligt nu allemaal stil. “25 mannen keerden terug naar Oekraïne. Ik coördineer vanuit Limburg transporten met voedsel en medicatie. Mijn broer en gezin zitten in een schuilkelder nabij Kiev. Van onze ouders hebben we al vijf dagen niets meer gehoord.”