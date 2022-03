Vrouw met brandwonden afgevoerd na probleem met kachel in Winterslag

De bewoonster van het huis in de Biegrachtstraat in Winterslag zat in de woonkamer vlakbij de kachel toen deze plots leek te ontploffen. Zo was er eerst sprake van een luide knal waarna brand uitbrak. Het vuur sloeg over op de zetel die vlakbij stond. De vrouw liep op die manier brandwonden op aan de benen. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en ze verleenden de eerste zorgen aan het slachtoffer. Vervolgens brachten ze haar met de ambulance naar het ziekenhuis.

Wat er precies is misgelopen is niet duidelijk. De zetel brandde uit en dat zorgde voor roet- en rookschade in de rest van het huis. Het gebouw werd verlucht, maar is tijdelijk wel niet meer bewoonbaar. ppn