Halfweg zag het er voor Genk allerbelabberdst uit. Maar uiteindelijk knokte het zich alsnog naar een gelijkspel op bezoek bij Cercle Brugge. Een eerste op verplaatsing in 2022. Play-off 2 komt eraan. Maar: “Waarom we pas na rust de juiste mentaliteit toonden, is me een raadsel”, aldus Bryan Heynen.