En hoppa: nog twee Zonhovense bestelwagens vol hulpgoederen onderweg

Ook de vereniging ‘Zonhoven Assisteert Personen in nood (ZAP)’ heeft weer twee bestelwagens vol hulpgoederen klaar. De spullen vertrekken via een depot richting Oekraïne.

Zaterdag was er al een eerst transport vertrokken. “Lokale winkels schenken ons bijvoorbeeld verzorgingsproducten en levensmiddelen zoals water,” vertellen Els Eerdekens en Peter Hulsmans. “Maar ook de Sint Vincentius Vereniging heeft meegeholpen. De kerk heeft dan weer een inzameling gehouden via de torenkapel. De lokale supermarkt heeft een kar geplaatst waar klanten nog eens extra spullen kunnen doneren. Jeugdbeweging KSA heeft ook al mee ingezameld. Daardoor zitten onze twee bestelwagens alweer propvol. Via een depot in Vilvoorde wordt alles naar de vluchtelingen aan de grens met Oekraïne gebracht. De solidariteit in Zonhoven is duidelijk erg groot.” TR