Remco Evenepoel voor debuut in Tirreno-Adriatico: “Tegenstand is hier zo sterk dat ik niet over winst kan spreken”

Remco Evenepoel maakt maandag zijn debuut in de Tirreno-Adriatico. Hij won dit seizoen al de Ronde van de Algarve en finishte als tweede in de Ronde van Valencia, maar grote uitspraken over het klassement in Italië doet hij niet.

“Neen, ik heb geen schrik om te starten. Zenuwachtig ben ik ook niet echt”, aldus Remco Evenepoel zondagmiddag tijdens een online persmoment vooraf aan de Tirreno-Adriatico. “Maar er is wel een soort van gezonde nervositeit. Dit is toch een stap hoger dan de Ronde van Valencia en de Ronde van de Algarve. Samen met Parijs-Nice is dit toch één van de twee grote afspraken in het rondewerk van één week. Ik ben echt benieuwd en kijk er naar uit om me te meten tegen de toppers.”

Mikt hij op eindwinst? “Het is altijd een doel om te winnen”, repliceerde hij. “Maar de tegenstand is hier zo sterk dat ik dat niet kan uitspreken. Er kan veel gebeuren in een rittenkoers van een week en morgen (maandag, red.) wordt al een eerste belangrijke afspraak. Pas daarna kunnen we verder nadenken over het klassement. Maar met ook nog enkele heuvel- en bergritten kan je niet al te ver vooruit kijken en plannen. Ik ben alleszins ambitieus, maar ik besef wel dat met Tadej Pogacar de sterkste renner van dit moment hier ook start. Hij rijdt op een bijzonder hoog niveau, niet te kloppen lijkt het wel. Maar anderzijds, niemand is onklopbaar. Kijk naar de Ronde van Vlaanderen van vorig jaar. Iedereen dacht dat Mathieu (van der Poel, red.) het wel zou halen en uiteindelijk wint Kasper Asgreen.”

Maandag wacht een tijdrit, over 13,9 km en over vlakke wegen. Ganna is dé topfavoriet. “Maar ik wil het hem wel lastig maken”, lachte Evenepoel. “We zien wel. Hij is de beste tijdrijder ter wereld en dit is een vlakke chrono. Het wordt niet gemakkelijk.”

Naast Evenepoel start ook Julian Alaphilippe in Tirreno-Adriatico. “Veel mensen denken we rivalen zijn, maar dat is helemaal niet het geval”, aldus Evenepoel. “Julian en ik zijn ploegmaten, vrienden, we gaan niet koersen om de ander te doen verliezen. Helemaal niet. Julian is mijn idool, ik ga nooit iets dom doen waardoor ik hem in het verlies rijden. We koersen hier samen en willen samen met de ploeg een goed resultaat rijden.”

Alaphilippe: “Beetje stijve rug maar het gaat”

Julian Alaphilippe staat morgen wel degelijk aan de start van Tirreno-Adriatico. De wereldkampioen van Quick-Step Alpha Vinyl kwam gisteren zwaar ten val tijdens de Strade Bianche maar is voldoende hersteld om vandaag de starten.

“Het gaat goed met mij, dankuwel”, antwoordde Alaphilippe toen gevraagd werd naar zijn fysieke toestand. “Ik voel me nog wel wat stijf maar een bezoek aan de osteopaat zal ervoor zorgen dat ik de start van de Tirreno haal. Natuurlijk was ik liever niet gevallen maar ik denk niet dat ik tegen deze Pogacar iets had kunnen beginnen.” (gvdl)