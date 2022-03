Julio moet ‘Big brother’ verlaten, Nawel overleeft zesde nominatie

Julio uit Nederland verlaat ‘Big brother’ met opgeheven hoofd. “Ik had het voor geen goud willen missen.” — © Play4

De Vlaamse Nawel (26) lijkt stilaan ongenaakbaar in ‘Big brother’. De TikTok-ster was al voor de zesde week op rij genomineerd, maar werd opnieuw gered door de kijkers. De 43-jarige Julio is de kop van jut.

Aanvankelijk was Julio deze week niet genomineerd. Maar door een twist in het spel kon de Vlaming Kristof zijn plek op de wip alsnog doorgeven aan de sympathieke teammanager uit Nederland.

Julio heeft vrede met zijn exit. “Ik heb veel hoogtepunten meegemaakt. Vooral Valentijn, waarbij de kijkers lieve berichtjes stuurden. Big brother heeft me zeker veranderd, ik heb een onwijs gaaf avontuur beleefd. Ik had het voor geen goud willen missen. Er werd tactisch gespeeld, maar dat kan niet anders. Wie zal winnen? Nawel of Grace. Nawel heeft overduidelijk veel fans.”

Internationaal record

De TikTokster uit Eeklo wist haar zesde nominatie op rij te overleven. Zo zwak ze staat binnen het huis, zo sterk staat ze erbuiten. Nawel mag zich steeds meer een favoriet voor de zege noemen. Met zes opeenvolgende nominaties evenaart ze trouwens een internationaal Big brother-record. Qua aantal nominaties komt ze nog niet in de buurt: in de Italiaanse versie werden ooit twee kandidates 19 keer genomineerd in één seizoen.

Er zitten nog zes bewoners in het Big brother-huis: drie Belgen, drie Nederlanders. Van elk land halen twee kandidaten de finaleweek. Die komt er al eind deze maand. Dit jaar duurt Big brother uitzonderlijk geen honderd dagen, maar 84. Een verrassing in het teken van “de meest onvoorspelbare editie ooit”. Op 26 maart weten we wie de jackpot mee naar huis neemt.(dvg)