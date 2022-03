35 jaar geleden kapseisde de Herald of Free Enterprise: “Alsof het water van 500.000 olympische zwembaden plots je woonkamer binnenstroomt”

De ‘Zeebrugge Disaster’. Ofwel de grootste ramp ooit voor onze Belgische kust. Exact 35 jaar geleden kapseisde de Britse veerboot Herald of Free Enterprise in de Noordzee. 193 opvarenden, voornamelijk Britten, kwamen om het leven. “Niets kan je voorbereiden op de apocalyptische toestanden die we daar te zien kregen”, vertelt een van de duikers die op die fatale 6e maart 1987 meehielp aan de reddingsoperatie.