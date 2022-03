Avond van de Vrijwilliger in De Bammerd

“We willen die avond alle Heerse vrijwilligers in de bloemetjes zetten voor hun waardevolle inzet binnen de gemeente”, vertelt burgemeester Kristof Pirard. “Het gaat dan bijvoorbeeld over inwoners die regelmatig inkopen doen voor hun minder mobiele buurman, activiteiten voor rusthuisbewoners begeleiden of zwerfvuil in het dorp opruimen. Iedereen die op een of andere manier de handen vrijwillig uit de mouwen steekt, is vrijdag vanaf 19.30 uur welkom in zaal De Bammerd. We trakteren hen op een drankje, broodjesbuffet, een gezellige babbel en een optreden van stand-upcomedian Johnny Trash. Samen maken we er een leuke avond van.”

Inschrijven is verplicht en kan nog telefonisch (011/48.01.22), via e-mail (cultuur@heers.be) of online via www.heers.be/avondvandevrijwilliger. (frmi)