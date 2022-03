Antwerp pakt gecontesteerde zege in derby tegen Beerschot, topschutter Michael Frey is held van de dag

Frey de verlosser (bis). Antwerp mag zich opnieuw de Ploeg van ’t Stad noemen na een knotsgekke partij. Beerschot liet niet zomaar over zich heen walsen en kwam op voorsprong via ex-Red Joren Dom, maar Michael Frey redde andermaal het vel van Antwerp en ook wel van trainer Priske. Beerschot voelde zich bestolen na een rode kaart, een afgekeurd doelpunt en een niet gefloten strafschop. Verdiende Beerschot deze 2-1-nederlaag? Misschien niet, maar in de derby telt maar één ding…

Stralende zon, een uitverkochte Bosuil- en vier échte Antwerpenaren aan de aftrap. Geen drie, want Ricthie De Laet was net op tijd fit geraakt voor de clash tussen rood en paars. Zijn aanvoerdersband moest hij wel afstaan aan die andere jongen uit de Koekenstad: Radja Nainggolan. Bij Beerschot waren er twee nieuwkomers na Standard. Ex-Antwerpspits Avenatti startte en in doel maakte Mike Vanhamel plaats voor Wouter Biebauw.

Geen strafschop

Geen louter sportieve keuze, die keeperswissel, maar wel één vanuit het bestuur. Al bewees Biebauw al snel dat hij die stek tussen de palen verdiende. Met de vingertoppen hield hij Miyoshi van een vroege openingsgoal. Frey snoepte de bal af van een onoplettende Lemos, de Japanner kon bijna profiteren. De aanvangsfase was voor Antwerp, met nog enkele schotjes en veel drang naar voren.

© BELGA

De Kielse Ratten kwamen in de eerste tien minuten maar één keer op de helft van de tegenstander. Niet met ongevaarlijke schotjes, maar met een dreigende Schot. De Laet kon hem het leer maar net afsnoepen. In een keer besluiten was wellicht een betere optie voor Shankland. Na een fel openingskwartier verdween het tempo wat uit de partij. De thuisploeg had het moeilijk om door de paarse gordel te breken.

Meer nog, de beste kansen waren voor Beerschot. Geen kans, wel een grote dreiging was de strafschopfase met Sebaoui. Scheidsrechter Verboomen en de VAR moeten zowat de enigen zijn geweest die geen strafschop zagen in de tussenkomst van Butez op de nieuwe Beerschot-chouchou. Even later bestrafte diezelfde Verboomen een trap van Shankland boven de enkel van Yusuf met geel.

Hoofdrol voor Antwerpenaren

Op kansen was het even wachten, dus zorgde Priske maar voor een merkwaardig moment door dé verpersoonlijking van he Antwerp-DNA -Ritchie De Laet- naar de kant te halen. Tot groot jolijt van de meegereisde fans, tot frustratie van Ritchie, die vloekend en met enig misbaar meteen de spelerstunnel instapte. Dan toch niet fit genoeg.

© BELGA

Eén Antwerpenaar eraf, een hoofdrol voor eentje van de tegenpartij. Buta, de vervanger van De Laet, gaf Shankland te veel ruimte op rechts. De Schot bediende Avenatti, die knap aflegde op Joren Dom. De rechtsachter kende geen genade met zijn ex-club. 0-1 en niet eens onverdiend. Het striemend fluitconcert van de thuisaanhang bij de rust was volkomen te begrijpen.

Ref in de schijnwerpers

In het paarse vak was het feest. Zou het, voor het eerst sinds de 0-4 in 2003, nog eens lukken, gaan winnen in het hol van de leeuw? Een kwartier in de tweede helft en twee Antwerpse wissels -enter Benson en Samatta- kreeg die paarse hoop een flinke deuk. Frey gleed een voorzet van Balikwisha binnen. Alles te herdoen! Maar nog een kwartier later volgde er weer een deuk. Rode kaart nummer negen voor Beerschot dit seizoen was een feit, nummer drie al voor De Smet.

© BELGA

De doodsteek voor tien Mannekes? Aanvankelijk niet! Sebaoui rolde de linkerflank op -Seck en Nainggolan zagen er niet goed uit- en bediende Shankland. 1-2. Of toch niet. De VAR kwam terug op een fout op Benson die Verboomen niet had gezien. De scheids had niet zijn beste middag en dat zorgde vooral bij de bezoekers voor frustratie. Eerste de penaltyfase, nu de afgekeurde goal…

Frey de verlosser

Maar het numerieke ondertal werd de Kielse Ratten uiteindelijk wel fataal. Wie anders dan Frey, de hobbyschilder? Op aangeven van Samatta legde de beresterke Zwitser alweer zijn 22ste van het seizoen tegen de touwen. Wat een scenario!

Frey andermaal de verlosser voor Antwerp, dat aanknoopt met een zege na de magere 4 op 12 en in het spoor van Club Brugge blijft. Play-off 1 komt weer een wedstrijd dichterbij voor de Great Old. Hetzelfde kan gezegd worden over Beerschot en de degradatie.