PSV houdt punten thuis tegen Heracles en wipt voorlopig naar leidersplaats

De Eindhovenaren hesen zich op voorsprong in het eigen Philips Stadion na de openingstreffer van Joey Veerman (20.). Al snel in de tweede helft verdubbelde Eran Zahavi (55.) de marge. Een doelpunt van Samuel Armenteros (69.) bracht Heracles opnieuw in de wedstrijd en leek een spannende slotfase op te leveren, maar Cody Gakpo (71.) maakte er vrijwel meteen 3-1 van.

Yorbe Vertessen bleef aan de bank gekluisterd in het winnende kamp, terwijl Johan Bakayoko in de eerste minuut van de blessuretijd wel van de bank mocht komen voor zijn competitiedebuut bij de hoofdmacht. Noah Fadiga speelde de volledige partij aan de overzijde, waar ook Elias Sierra nog een handvol minuten mocht komen meepikken.

PSV wipt voorlopig over Ajax naar de leidersplaats in de Nederlandse eerste klasse met 58 punten. De Amsterdammers tellen 57 punten, maar komen om 16u45 zelf nog in actie op eigen veld tegen RKC Waalwijk en kunnen met een zege alweer haasje-over spelen.