Supertalent Bounida verlaat officieel Anderlecht: “Rayane is een kind van Neerpede, een ket van het huis”

Wat eerder deze week al in deze krant stond, is nu ook officieel aangekondigd door Anderlecht: Rayane Bounida, donderdag 16 geworden, verlaat paars-wit. Anderlecht ziet in de zomer zo één van zijn grootste talenten ooit vertrekken voor een schamele opleidingsvergoeding. Hij gaat naar Ajax.

“Soms heeft een verhaal alles om te slagen, maar blijft de ontknoping uit”, schrijft Anderlecht op zijn website. “Rayane Bounida zal RSC Anderlecht op het einde van dit seizoen verlaten en tekent zijn eerste profcontract in het buitenland.”

“Rayane stapte op 7-jarige leeftijd Neerpede binnen en maakte sindsdien een onuitwisbare indruk op al zijn ploegmaats en coaches bij RSC Anderlecht. Met zijn dribbelvaardigheid, technisch vernuft en zijn onnavolgbare vista wordt hij door onder meer Jean Kindermans, hoofd van onze jeugdopleiding, als een van de meest talentvolle spelers bestempeld die onze academie in haar rijke geschiedenis al voortbracht.”

Anderlecht probeerde Bounida te overtuigen om te blijven met een stevig profcontract, maar de looneisen waren exuberant. Uiteindelijk is het Ajax dat de Belgisch-Marokkaanse jongen uit Vilvoorde heeft binnengehaald, al moet dat nieuws nog officieel bevestigd worden. “Ondanks het uitgestippelde sportieve pad, kiest Rayane ervoor om zijn opleiding verder te zetten in het buitenland. De club betreurt maar respecteert die beslissing. RSC Anderlecht zal blijven inzetten op die vele talenten die zich vandaag op Neerpede klaarstomen voor een mooie toekomst. Op het einde van dit seizoen zwaaien we Rayane Bounida uit. Met spijt in het hart, maar met de meest oprechte gelukwensen. Rayane is een kind van Neerpede, een ket van het huis, pour toujours. Het ga je goed, Rayane.”