Schutter op Hasselts pokertoernooi aangehouden door onderzoeksrechter

De Hasseltse onderzoeksrechter heeft zaterdag de 66-jarige man uit Houthalen-Helchteren die vrijdagavond een andere deelnemer van een pokertoernooi in Kuringen bij Hasselt neerschoot, aangehouden en opgesloten in de gevangenis.

Dat meldt het Limburgse parket zondag. Tijdens een discussie schoot de zestiger een 42-jarige man uit Hasselt neer. De Hasselaar raakte levensgevaarlijk gewond.

In een feestzaal aan de Rechterstraat in Kuringen vond vrijdagavond een kaartavond plaats, georganiseerd door de club Hollywood Poker. Rond 23 uur ontstond er een onenigheid tussen twee deelnemers die in een schietincident ontaardde. De hulpdiensten brachten de neergeschoten man in kritieke toestand naar het ziekenhuis waar zijn toestand stabiliseerde.

Politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) kon de schutter meteen ter plaatse in de boeien slaan. De organisatie liet zaterdag al weten dat het voorlopig de pokertoernooien tot nader orde opschort.