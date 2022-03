De bisschop van Namen, André Léonard, ligt met hartproblemen in het ziekenhuis. Hij is opgenomen op de afdeling intensieve zorgen.

Het is het bisdom van Namen dat het nieuws via het Facebookaccount gedeeld heeft. “Als gevolg van hartproblemen ligt bisschop Léonard momenteel op de intensive care. We nodigen u uit om het in het bijzonder in gebed te dragen”, aldus het bisdom.

Léonard is 81 en was tot 2015 aartsbisschop.