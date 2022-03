Tijdens de Cubacrisis redde één Sovjetofficier in een duikboot de wereld door geen atoomoorlog te beginnen. — © rr

Ook Belgen zijn er niet gerust op. Nu Poetin met een atoomoorlog dreigt, halen ze massaal jodiumpillen in huis. Zo’n oorlog is altijd mensenwerk. Een vergissing is dan snel gemaakt.