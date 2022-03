Dit jaar 42 werven op Vlaamse snelwegen: veel hinder rond Brussel, Erpe-Mere en Antwerpen verwacht

Minister Lydia Peeters van Mobiliteit en Openbare Werken heeft op een persmoment aan het verkeersknooppunt van Heverlee, bij Leuven, het werfseizoen 2022 afgetrapt. In totaal zal er in 2022 op 42 werven gewerkt worden, goed voor zo’n 81 kilometer nieuw of vernieuwd wegdek, Oosterweel niet meegerekend. Alles samen gaat het om een investering van 476 miljoen euro.

“Onze snelwegen verbeteren de jongste jaren en met deze werken gaan we nog een stap verder”, zegt minister Peeters. “Toch worden we in Vlaanderen nog steeds geconfronteerd met een onderhoudsachterstand. Door te investeren in de renovatie, de vernieuwing en het onderhoud van onze infrastructuur zorgen we voor de noodzakelijke omslag. Zo bouwen we aan een veiliger, vlotter en toekomstbestendig wegennet op lange termijn”, aldus de minister.

Naast gewone snelwegrenovatie zijn er ook verschillende werken aan tunnels en bruggen gepland. Onder andere de vernieuwing van de verlichting en wandpanelen in de Kennedytunnel, de aanleg van een calamiteitendoorsteek in de Vierarmentunnel, de grondige renovatie van de Leonardtunnel en de renovatie van het viaduct in Vilvoorde.

De grootste hinder voor 2022 wordt verwacht onder andere op de Brusselse binnen- en buitenring, door de start van de renovatie van het viaduct van Vilvoorde. Ook- worden grote vertragingen verwacht door werken aan de E40, zowel in Erpe-Mere als in Sterrebeek. Ten slotte zal ook de vernieuwing van de Trompetaansluiting R8/A19 in Kortrijk, de werken aan de Kennedytunnel en de heraanleg van de brug aan Wommelgem op de E313, grote hinder veroorzaken. Bekijk hier het volledige overzicht van alle werken.