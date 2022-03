Achel VV is in een sterke tweede helft op en over Torpedo Hasselt gegaan en heeft verdiend deze pittige topper gewonnen. Nadat hij de 1-2 ruststand had weggewerkt, miste Moerenhout een penalty. Maar geen probleem: de thuiszege kwam er toch toen Torpedo-verdedigers Bodson en Swers bij het ontzetten het leer ongelukkig tegen mekaar keilden en Dors ermee aan de haal ging: 3-2.