Lommel

Zondagavond maakte tv-kijkend Vlaanderen kennis met de eerste twee boeren van het nieuwe seizoen van Boer zkt vrouw. Of in het geval van Elien Ceustermans: boerin zkt man. De 26-jarige runt samen met haar papa een melkveebedrijf in Lommel. “Ik hoop echt dat de ware ertussen zit.”