Kippenvel! Peltenaar speelt ‘Imagine’ op piano voor Oekraïne

“We horen en zien elke dag hoe hard de omstandigheden in Oekraïne zijn”, vertelt Gert. “Maar het is zo moeilijk om iets te ondernemen, om hen te helpen. Daar voelde ik me machteloos bij.” Daarom koos Gert ervoor om zijn talent - muziek maken en zingen - te gebruiken. “Muziek kan troost brengen en een boodschap van vrede uitzenden.”

Over het gekozen nummer - Imagine van John Lennon - moest Gert niet lang nadenken. “De tekst van het nummer is ijzersterk en helaas nu ook nog actueel. Het gaat over al het mooie van de wereld dat de bovenhand haalt van het slechte. Bovendien is het een liedje dat iedereen kent.”

Dit keer speelt Gert solo, maar normaal gezien maakt hij muziek in het bandje Shoosh. “Dat doe ik samen met m’n broer Dries en een violiste”, vertelt Gert. “We spelen zowel op trouwceremonies als op kleine festivalletjes, maar doen ook huiskamerconcerten.” tj