Britse koningin neemt afscheid van Buckingham Palace en verhuist definitief naar Windsor Castle

De Britse koningin Elizabeth II is definitief verhuisd uit Buckingham Palace in het centrum van Londen. Ze zal permanent wonen en werken in Windsor Castle, ongeveer 20 kilometer ten westen van de Britse hoofdstad, hebben Britse media zondag gemeld.

Buckingham Palace was officieel het hoofdkwartier en de woning van de vorstin. Ook officiële ontvangsten worden nu in Windsor Castle geregeld.

De 95-jarige Elizabeth is waarschijnlijk al bijna twee jaar niet in Buckingham Palace geweest. Ze ging in 2020 met de komst van coronamaatregelen ‘thuiswerken’ in Windsor. Windsor had sowieso de voorkeur van de Britse koninklijke familie. De echtgenoot van Elizabeth, prins Philip, overleed er in april. Het ruim 300 jaar oude paleis van Buckingham ondergaat bovendien renovaties.

De eerste vorst die er woonde en werkte, was sinds 1837 koningin Victoria. Zij trok zich terug uit het openbare leven en vertrok naar voornamelijk Windsor Castle nadat haar man, prins Albert, in 1861 was overleden.

Het besluit van Elizabeth Buckingham Palace officieel te verlaten komt enkele maanden voor de viering van haar platina jubileum. Ze heeft dan zowat zeven jaar langer geregeerd dan Victoria. Britse media gaan ervan uit dat de volgende bewoners van Buckingham Palace, na het overlijden van Elizabeth, koning Charles en koningin-gemalin Camilla zullen zijn.