Linda Le Bon eindigt op zevende plaats in super-G (2) op Paralympics

Alpineskiester Linda Le Bon is zondag op de zevende plaats geëindigd in de super-G voor atleten met een visuele beperking tijdens de Paralympische Winterspelen in Peking.

Met haar dochter Ulla Gillot als voorskiester finishte Le Bon op de piste in Yanqing in 1:26.98, op 9.97 van de Slovaakse winnares Alexandra Rexova. De Britse Menna Fitzpatrick veroverde de zilveren medaille, op 1.78 van Rexova. Het brons ging naar de Chinese Daqing Zhu, op 2.29.

“Net als gisteren was het een moeilijk en verraderlijk parcours, zeker op bepaalde stukken”, vertelde Le Bon. “Het technische tracé vereiste variatie in ons skiën. Onze onderlinge communicatie gaat steeds beter, maar een mirakel zit er niet in. Ik volg de instructies van Ulla zo goed ik kan op, maar plots versnellen is moeilijk. Bij het skiën zoek je de limieten op. Het is een moeilijk evenwicht om te vinden, want als je deze overschrijdt, kan het snel voorbij zijn en slecht aflopen.”

Zaterdag werden Le Bon en Gillot zesde in de afdaling. Maandag komt het duo opnieuw in actie vanaf 2u30 Belgische tijd. De dinsdag voorziene supercombiné vindt namelijk een dag eerder dan voorzien plaats gezien de stijgende temperaturen. Ze treden later nog aan in de reuzenslalom (vrijdag 11 maart) en slalom (zondag 13 maart).

De 57-jarige Linda Le Bon is een skiester met een visuele beperking (klasse B2). Aanvankelijk zou ze deelnemen met Pierre Couquelet als voorskiër, maar die kon niet naar Peking afreizen. Met Couquelet werd Le Bon in januari vicewereldkampioene op de afdaling en de super-G.

