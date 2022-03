OVERZICHT. Dit gebeurde vannacht in Oekraïne: ogen gericht op waterkrachtcentrale, Marioepol vast in “humanitaire blokkade”

Rusland wil volgens Oekraïense leger waterkrachtcentrale innemen

Rusland is van plan om de dam van de waterkrachtcentrale van Kaniv, in het centrum van Oekraïne, in te nemen. Dat heeft de generale staf van het Oekraïense leger in de nacht op zondag gezegd. De dam ligt op zowat 150 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Kiev aan de Dnjepr-rivier.

Sinds Russische troepen Oekraïne binnenvielen, hebben ze er al verscheidene energiecentrales aangevallen, vernietigd of veroverd. Zo waren er gevechten rond de kerncentrale van Zaporizja, de grootste van Europa.

Voorts luidt het in de mededeling van de generale staf dat de Russische eenheden voorlopig geen pogingen hebben ondernomen om de zuidwestelijke buitenwijken van Kiev binnen te dringen. In de stad was in de nacht op zondag wel verscheidene keren het luchtalarm te horen.

Verder probeerden Russische troepen om de snelweg tussen Brovary bij Kiev en Boryspil, waar de internationale luchthaven ligt, te benaderen, luidt het. In de richting van Kozelets, rond 70 kilometer ten noordoosten van Kiev, zijn grote verplaatsingen van militair materieel waargenomen.

De hoofdfocus van het Russische leger blijft de omsingeling van de steden Kiev, Charkiv (oosten) en Mykolajiv (zuiden). Het Oekraïnese nieuwsagentschap Unian berichtte zaterdag dat in de regio rond Charkiv sinds het begin van de gevechten 194 mensen zijn gedood, onder wie 126 burgers. De informatie kan niet onafhankelijk worden bevestigd.

Ook in de regio rond Soemi, in het noordoosten van Oekraïne, houden de gevechten aan. Daar zijn de steden Soemi en Lebedin door Russische troepen beschoten. Dat heeft Dmitri Zjivitski, het hoofd van de regionale regering, in de nacht op zondag op zijn Telegram-kanaal. Daarnaast heeft de Russische luchtmacht zaterdag in de kleine stad Ochtirka een opslagplaats voor levensmiddelen en bouwmaterialen en een parkeerplaats vernield, luidt het. Vrijdag was al een warmte-krachtcentrale verwoest. Daarbij kwamen vijf medewerkers om het leven. In de hele stad is er geen verwarming meer en er zijn ook water- en stroomonderbrekingen.

Burgemeester Marioepol spreekt van humanitaire blokkade

De burgemeester van de Zuid-Oekraïense havenstad Marioepol zegt dat zijn stad wordt geconfronteerd met een “humanitaire blokkade” nu alle nutsvoorzieningen zijn afgesneden. Russische troepen hebben alle elektriciteitsleidingen richting de stad afgesloten en de plaats met circa 450.000 inwoners zit al vijf dagen zonder stroom, aldus Vadim Bojtsjenko tegen de Oekraïense tv.

Inwoners zitten in de kou omdat de op elektriciteit aangedreven verwarmingsinstallaties zijn uitgevallen, ook de mobiele communicatie is buiten werking. De hoofdwaterleiding is afgesloten en na vijf dagen oorlogsvoering is de reserve watervoorziening volgens de burgemeester verloren gegaan. Hij beschuldigt de Russen ervan zeer methodisch te werk te gaan door alle bevoorrading richting Marioepol af te sluiten en de druk op de stad op te voeren.

Inwoners van de belegerde havenstad kregen zaterdagmorgen enkele uren de kans om de stad te verlaten. Russische troepen hadden het vuren gestaakt, zodat ‘humanitaire corridors’ ingericht konden worden voor de burgerbevolking, maakte het Russische ministerie van Defensie bekend. Maar volgens de Oekraïners zouden de beschietingen gewoon door zijn gedaan.

Oekraïense president Zelenski sprak opnieuw met Joe Biden

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft opnieuw contact gehad met de Amerikaanse president Joe Biden. Dat tweet hij zaterdagnacht. Volgens Zelenski hadden de twee het over veiligheidskwesties, financiële steun voor Oekraïne en de sancties tegen Rusland.

President Zelenski. — © AFP

Het Witte Huis bevestigde later het gesprek met Zelenski. “President Biden heeft de aanhoudende acties van de Verenigde Staten, zijn bondgenoten, partners en de industrie om de kosten van de agressie in Oekraïne voor Rusland op te drijven benadrukt”, klinkt het in een mededeling. De Amerikaanse president verwelkomt de beslissing van kredietkaartbedrijven Visa en Mastercard om de diensten in Rusland op te schorten en werkt nauw samen met het Congres om bijkomende fondsen voor Oekraïne vrij te maken, zegt het Witte Huis nog.

VS en Polen zoeken gevechtsvliegtuigen

De Verenigde Staten en Polen werken samen om in overleg met NAVO-lidstaten gevechtsvliegtuigen te leveren aan Oekraïne, nu Rusland het land is binnengevallen. Dat zei een woordvoerder van het Witte Huis. Oekraïne heeft NAVO-landen herhaaldelijk opgeroepen om gevechtsvliegtuigen te sturen om de Oekraïense vloot te versterken in de strijd tegen Rusland. President Volodimir Zelenski herhaalde die vraag zaterdag opnieuw tijdens een videovergadering met Amerikaanse Congresleden. Verscheidene onder hen toonden zich voorstander van het idee om de levering van in Rusland gemaakte vliegtuigen - waarvoor Oekraïense piloten zijn getraind - te ondersteunen.

Westerse bedrijven blijven afhaken: ook Visa en Mastercard schorten activiteiten in Rusland op

Visa en Mastercard schorten activiteiten in Rusland op. Het zal dus niet meer mogelijk zijn om de betaalkaarten te gebruiken op Russisch grondgebied.

Extra Starlinksatellieten op komst

SpaceX- en Teslabaas Elon Musk heeft aangekondigd dat zijn bedrijf Starlink volgende week nog meer internetterminals gaat leveren. Zo kan Oekraïne via de Starlink-satellieten toch weer verbinding maken met het internet.