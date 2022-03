Tadej Pogacar demonstreerder in de Strade Bianche. Op de witte grindwegen ging Pogacar al vroeg in de aanval. Na een tijdrit van 50 km mocht de Sloveen de handen in de lucht steken op de Via Santa Caterina. Een straffe prestatie, iets wat de Sloveen de laatste jaren wel vaker klaarspeelde.