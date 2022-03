Casteels evenaart Bundesligarecord van Van Buyten, Bayern laat punten liggen na owngoal Müller

Koen Casteels mag zich vanaf vandaag mederecordhouder in de Bundesliga noemen. De doelman speelde tegen Union Berlin zijn 219e wedstrijd en evenaart zo het record van Daniel Van Buyten. Volgende week kan Casteels dus de Belg worden met de meeste wedstrijden in de Bundesliga.

Groot feest bij Wolfsburg. Niet alleen won het thuis van Union Berlin na een owngoal van ex-Gentenaar Taiwo Awoniyi, doelman Koen Casteels werd ook in de bloemetjes gezet. Casteels speelde zijn 219e wedstrijd in de Bundesliga tegen Union Berlin, waardoor hij op de gedeelde eerste plaats komt wat de Belgen betreft in de Bundesliga. Dat record deelt hij momenteel met Daniel Van Buyten. Volgende week kan Casteels alleen recordhouder worden.

Casteels liet zich ook opmerken. De doelman had een paar knappe reflexen in huis tegen een degelijk Union Berlin en trok zo mee zijn team over de streep.

Bayern laat punten liggen

Bayern stevent in Duitsland opnieuw af op de landstitel. Ook tegen Leverkusen begon het sterk aan de wedstrijd. Verdediger Niklas Sule, die na dit seizoen naar Dortmund trekt, zette de Rekordmeister al vroeg op voorsprong. Lang kon Bayern niet profiteren van de voorsprong. Op een voorzet van Demirbay verschalkte Thomas Müller zijn eigen doelman: 1-1. Voor Bayern was het meteen het eerste gelijkspel sinds de openingsspeeldag tegen Mönchengladbach.

Bayern blijft nog wel comfortabel op kop staan in de Bundesliga. Bayern heeft voorlopig 9 punten voorsprong op eerste achtervolger Dortmund, dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft.