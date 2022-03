Maaseik verslaat eeuwige rivaal Roeselare en springt naar leidersplaats

Maaseik stond vooraf voor een moeilijke opdracht. Enkel 0-3 of 1-3-winst volstond om nog over Roeselare naar plek één te wippen. Het startte echter meteen sterk. In de openingsset ging het er halfweg vandoor. Knack was te onzuiver in de aanval. Martinez, Cirovic en Cox knalden over 11-14 naar 19-25. Roeselare antwoordde nadien via onder meer een goede Coolman: 11-7. Maaseik keerde een keer terug, maar de thuisploeg duwde opnieuw door: 24-17. Een stevige opslagreeks van Cox kwam net te laat. Het bleef ook nadien een partij op het scherp van de snee, maar Maaseik draaide op volle toeren en had toch net dat tikkeltje extra.

© VDB

Knack probeerde het wagonnetje aan te haken, maar de Maaslanders stoomden uiteindelijk verdiend naar 1-3. Een knappe zege, die vertrouwen geeft voor de toekomst. Maaseik klopte Roeselare dit seizoen zowel thuis als in West-Vlaanderen. De leidersplaats levert Greenyard een gunstige loting op in de barrages. Het treft nu rode lantaarn Waremme, Roeselare speelt tegen Gent. Achel won zaterdagavond knap tegen nummer drie Menen en kijkt hen in de barrages opnieuw in de ogen.

Sets: 19-25, 25-21, 19-25, 23-25.

Roeselare: Tammearu, D’Hulst, Fasteland, Desmet, Ahyi, libero: Deroey, Coolman. Vielen in: Van Schie, Depovere.

Maaseik: Martinez, Vanker, Bonatto, Cox, Cirovic, libero: Perin, Treial. Vielen in: Nikkinen, Reggers.