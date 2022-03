Lommel SK wint van Lierse en knokt zich met 8 op 12 uit degradatiezone

Lommel SK slaagde er voor het eerst in zes maanden in te winnen op verplaatsing. In de tweede helft zorgden Pierrot en Smeets voor een gouden driepunter in de strijd voor het behoud: 0-1.

Breide groen-wit in Lier een vervolg op de hoopgevende vijf op negen? Hoofdtrainer ad interim Brain Eastick voerde twee wijzigingen door ten opzichte van het doelpuntloze gelijkspel tegen Moeskroen. Rosa en Saito kwamen in de ploeg ten koste van Martinez en Anello. Bij Lierse zat hoofdtrainer Tom Van Imschoot een rode schorsingsdag uit na het spookdoelpunt tegen RWDM. Looienaar Teunckens nam plaats onder de lat.

© BELGA

Klasseflits Saito

De partij kende een aarzelende start. De ruimtes werden in de openingsfase bijzonder klein gehouden. Ook lange ballen kenden geen succes. Het eerste doelgevaar kwam er via De Schryver, maar de middenvelder van Lierse knalde op de vuisten van De Busser. De doelman van Lommel SK stond nadien ook pal op een schot uit de tweede lijn van Abdallah. Het slordige Lommelse middenveld kon geen vuist maken. Smeets, Rosa, Pierrot en Henkens kregen maar geen grip op de partij, waardoor de aanvallers onzichtbaar bleven. Rond het halfuur leed Lierse balverlies. Henkens ging met het leer aan de haal en via tussenstation Smeets krulde Saito de bal tegen de binnenkant van de paal. De klasseflits van de Japanner verdiende een beter lot. Rosa speelde na drie weken afwezigheid een bijzonder ongelukkige partij. Lierse en Lommel zorgden niet voor een aangenaam kijkstuk voor de aanwezigen, de organisatie primeerde. Doelpunten vielen er dan ook niet in een eerste helft om eeuwig te vergeten.

© BELGA

Eerste doelpunt Pierrot

Gelegenheidstrainer Van Kerckhoven hield De Schryver tijdens de pauze in de kleedkamer. Limbombe kreeg zo de kans om voor meer aanvallende impulsen te zorgen. Na een flankwissel van Saito kwam Smeets in balbezit, maar de poging van de Nederlander in de korte hoek werd geweerd door Teunckens, die goed plat ging. Na een hoekschop van Smeets knikte een zwevende Pierrot van dichtbij op Poelmans. Aan de overkant reageerde Lierse onmiddellijk. Na een indraaiende hoekschop van Swinnen poeierde Limbombe vanuit de tweede lijn, maar De Busser ranselde het leer fraai uit doel. De tweede helft was zo direct een pak leuker om te volgen dan de eerste helft. Cauê mikte tussendoor nog eens op een grabbelende Teunckens. Halverwege de tweede helft werd een bleke Rosa naar de kant gehaald voor Thordarson. Na een hoekschop van Kis trilden de netten. Na geharrewar voor het Lierse-doel prikte uiteindelijk wintertransfer Pierrot zijn eerste Lommelse doelpunt tegen de touwen: 0-1.

© Dick Demey

Eerste doelpunt SmeetsDe bezoekers kropen in het slotkwartier achteruit om de voorsprong met hand en tand te verdedigen. En met succes. De derde clean sheet in vier wedstrijden op een rij was een feit voor De Busser. Invaller Belghali kopte in de slotfase nog tegen de dwarsligger. Smeets rondde in de slotseconden (vanuit buitenspel) een vlijmscherpe counter af: 0-2.

LIERSE: Teunckens - De Schrijver, Gillekens, Schuermans, Poelmans (81’ Liongola) - De Schryver (46’ S. Limbombe), Van Acker, Swinnen (81’ Bitsindou), Schouterden - Naessens (67’ Yagan, 86’ M. Limbombe), Abdallah, Schouterden.

LOMMEL SK: De Busser - Neven, Lemoine, Wuytens, Kis - Rosa (67’ Thordarson), Pierrot, Henkens - Smeets, Cauê (84’ Sales), Saito (73’ Belghali).

DOELPUNTEN: 71’ Pierrot 0-1, 94’ Smeets 0-2.

GELE KAARTEN: 69’ Schouterden (fout), 77’ Cauê (protest), 91’ Liongola (fout).

TOESCHOUWERS: 2.000

SCHEIDSRECHTER: Matonga Simonini