Ninedart-festival op de UK Open: James Wade en Michael Smith pakken uit met een perfect spelletje

De laatste maanden regent het ninedarters in het dartscircuit. Ook Wade kreeg er dit jaar al enkele om de oren. In de Premier League kreeg Wade tegen Gerwyn Price twee ninedarters tegen. In de UK Open was het de beurt aan Wade om zelf eens een perfect spelletje te gooien. Wade gooide tegen de Kroaat Boris Krcmar een ninedarter.

Ook Michael Smith had er zin in. De Brit deed twintig minuten nadat Wade zijn ninedarter gooide hetzelfde kunstje in zijn wedstrijd tegen de Serviër Mensur Suljović. Dat zet het aantal ninedarters dit toernooi al op drie.

