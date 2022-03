Deniz Undav lyrisch na cruciale wereldgoal tegen Kortrijk: “Maar toch was dit niet mijn mooiste doelpunt uit mijn carrière”

Kampioenengeluk? Met nog een dikke vijf minuten op de klok maakte Deniz Undav ruimte voor zichzelf, en de 24-jarige spits joeg het leer heerlijk in de verste winkelhaak. Goed voor een belangrijke driepunter. “Een geluksgoal? Dat denk ik niet”, vond Undav zijn doelpunt eerder een moment van pure klasse. “Sommigen zeiden al dat ik wat meer van buiten de zestien moest uithalen, en dat deed ik nu. De bal botste een beetje, en dat hielp me wel. Ik schoot, maar dacht eerst dat de bal over zou waaien. Maar dan zakte hij nog en vloog hij alsnog tegen de touwen: heerlijk. Je moet vertrouwen hebben om vanop zo’n positie te schieten, maar dat vertrouwen heb ik dan ook. Als je seizoen goed gaat, heb je ook wel eens het geluk aan jouw kant.”

Maar de treffer tegen Kortrijk zal niet de geschiedenis ingaan als knapste goal uit de carrière van Deniz Undav, zo blijkt. “Nee, dat klopt. In Duitsland scoorde ik er nog een mooiere, maar deze kan natuurlijk ook tellen. En dit doelpunt smaakt extra zoet omdat de supporters me uitjouwden. Maar daar hou ik van: ik speel graag op verplaatsing omdat de supporters dan tegen ons zijn.”

© BELGA

In Engeland - meer bepaald bij Brighton & Hove Albion, de toekomstige club van Undav - wrijven ze zich ongetwijfeld in de handen. Scoort Undav er straks ook zulke goals? “Hoe het zou zijn als ik zo’n goal scoor in de Premier League? Het zou leuker... Nee, dit soort goals zijn altijd even leuk. Waar je ze ook scoort. Maar natuurlijk hoop ik dat Brighton mijn wedstrijd en mijn goal heeft gezien (lacht).

En we kregen dus ook bevestiging: Undav kan ook scoren zonder maatje Dante Vanzeir aan zijn zijde. “Het klopt dat het moeilijker is om te spelen zonder hem. We vinden elkaar blindelings en zijn perfect op elkaar ingespeeld. Natuurlijk mis ik hem, maar het is nu zake om zoveel mogelijk punten te pakken zonder hem. Ik voel alleszins geen druk omdat de goals nu misschien meer van mij moeten komen. Ik wil gewoon plezier maken op een voetbalveld, en dan ben ik op mijn best”, aldus de Duitser, die zich dus duidelijk serieus geamuseerd heeft in het Guldensporenstadion.