OVERZICHT BENE-League. Bocholt, Lions, Pelt en Aalsmeer stoten door naar Final Four

De deelnemers aan de Final Four van de BENE-League zijn gekend. Op 26 en 27 maart strijden Bocholt, Lions, Pelt en Aalsmeer in het Nederlandse Den Bosch voor de hoofdprijs. Ook Volendam kon op deze voorlaatste speeldag zijn ambities om er in Den Bosch bij te zijn, nog wat kracht bij zetten. Op voorwaarde dat er gewonnen werd in Pelt. Maar dat gebeurde niet. De Volendammers keken al snel tegen een 5-1-achterstand aan en waren voor de rest van de wedstrijd op achtervolgen aangewezen. Een 16-14-score aan de rust bood nog perspectief maar bij 25-19 (45‘) was de beslissing gevallen. Pelt won na een sterke prestatie verdiend met 33-28.

Competitieleider Bocholt zette het nummer twee Aalsmeer heel eenvoudig opzij. Bocholt, dat aan de rust leidde met 18-11 en uiteindelijk afsloot met 34-27, verstevigt zijn leiderspositie nog een beetje en heeft nu vijf punten voorsprong op Lions. Aalsmeer en Pelt, dat dinsdag nog een inhaalwedstrijd afwerkt bij Lions, volgen op zes eenheden. In de wedstrijden Quintus-Lions, Atomix-Tongeren en Hasselt-Bevo waren het telkens de bezoekers die aan het langste eind trokken. Hurry Up en Visé deelden de punten. (ik)

