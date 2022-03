Vastberaden LVL verzekert zich van deelname aan Play-off 1 na knappe driepunter op het veld van Oostende

In set één en twee maakten beide teams er een spelletje opslag-receptie van. Bröring, Meynckens en Boom zetten LVL telkens snel op een mooie voorsprong, maar Leys en Baasdam vochten namens Oostende terug. De power op de Limburgse hoeken maakte in moneytime vervolgens twee keer het verschil.

© Rudy DECLERCK

Met een punt op zak was LVL al zeker van deelname aan play-off één. Maar met een driepunter zou Limburg titelfavoriet Gent ontlopen in de halve finale. Coach van de Vyver vroeg zijn troepen dan ook het gaspedaal te blijven induwen. Oostende nam in set drie nog wel de beste start, maar kon een vroege vierpuntenkloof niet behouden door een hoge foutenlast. Hawinkel, Meynckens en Boom werden goed aangespeeld door Krenicky en dichtten de kloof. Enkele fly-aanvallen van Bröring zetten de bezoeksters op een geruststellende voorsprong. Oostende vocht in moneytime nog terug van 20-24 naar 23-24, maar Meynckens nam vervolgens alle twijfels weg.

© Rudy DECLERCK

De tegenstander van LVL in de halve finale is nog niet gekend. Die kaarten worden volgend weekend geschud op de laatste speeldag van de reguliere competitie. Meest waarschijnlijke tegenstander is op dit moment Oudegem, dat zaterdag de verplaatsing maakt naar...LVL. (rkb )