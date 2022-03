Truiens stadscentrum weer bereikbaar via Schepen Dejonghstraat en Luikerstraat

Na net geen jaar, werden de werken in de Schepen Dejonghstraat en Houtmarkt beëindigd. Daarmee wordt het opnieuw mogelijk om via een van de drie belangrijkste invalswegen naar de Grote markt te rijden. Gelijktijdig met deze heropening wordt ook de invalsweg via de Luikerstraat opnieuw tijdelijk voor beperkt tot gebruikelijk autoverkeer opengesteld.

Vrijdagavond is de Schepen Dejonghstraat en Houtmarkt feestelijk ingehuldigd. “De groene woonbuurt met nieuwe riolering, een nieuw wegdek en natuurlijk frisse groene inrichting met kwalitatieve aanplanting en rustpunten is een volgende stap in de vernieuwing van het stadscentrum”, zegt Johan Mas, schepen van Openbare werken. Naast de vernieuwing van het rioleringswerken gebeurden de vernieuwing van alle nutsleidingen in opdracht van Fluvius vernieuwd. Voor de riolerings- en wegenwerken trad het lokaal bestuur van Sint-Truiden op als mede-opdrachtgever. Deze werken werden uitgevoerd door Gemoco voor een bedrag van 1.591.520 euro, inclusief btw, waarvan 716.420 euro, inclusief btw, ten laste van het lokaal bestuur. “Met deze inhuldiging willen we in de eerste plaats alle betrokken partijen bedanken voor hun begrip en constructieve samenwerking”, vervolgt Ingrid Kempeneers, waarnemend burgemeester en ook bevoegd voor mobiliteit.

Luikerstraat

Samen met de opening van de Schepen Dejonghstraat wordt de Luikerstraat ook tijdelijk gesteld. Begin dit jaar werd aan het begin van de Luikerstraat een breuk in de waterleiding vastgesteld. Nu de stabiliteit ter hoogte van Brustempoort opnieuw kan worden gegarandeerd, kan de Luikerstraat vanaf nu opnieuw worden opengesteld voor beperkte doorgang van gebruikelijk autoverkeer.

Op dinsdag 1 maart stelde de rechtbank een deskundige aan die zo snel mogelijk een expertise zal uitvoeren. Op basis van de vaststellingen wordt vervolgens bepaald welke de vervolgstappen zijn en/of de werf al dan niet kan worden vrijgegeven. Voor het uitvoeren van de expertise zal de verzakking opnieuw worden blootgelegd. (jcr)