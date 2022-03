Pelt - Witgoor uitgesteld na corona-uitbraak bij thuisploeg...maar buffet gaat wel door

De wedstrijd Pelt - Witgoor Dessel in derde amateur B is zaterdag afgelast en uitgesteld wegens te veel Covid-besmettingen in de kern van Pelt. De besmettingen zouden hun oorsprong vinden bij een clubactiviteit van dinsdag. Sportief verantwoordelijke Frank Goossens (Pelt) licht toe: “Wij zijn dinsdag met de groep op teambuilding getrokken naar Eindhoven en hebben daar naar traditie carnaval gevierd. Vrijdag waren er al twee spelers met symptomen. Zaterdagvoormiddag zijn ze allemaal getest met het gevolg dat er nog een viertal spelers en de kiné positief waren. Dan is de bond verwittigd om uitstel voor de wedstrijd.”

Ondertussen was de catering voor het clubbuffet van ‘s avonds rond. Dat kon niet meer geannuleerd worden en zo schoven in de vooravond de 50 ingeschreven gegadigden - ook die van Witgoor - aan. Vanuit Peltse hoek wordt elke vorm van voorbedachtheid uitgesloten. “Wat er ook wordt gezegd, wij hadden de ploeg rond. Van de Putte zou spelen. Het is gewoonweg pech hebben”, zegt Goossens, al komt het de club wel goed uit met de resem blessures. Wanneer de wedstrijd wordt ingehaald is nog niet geweten. (path)