Genk Ladies verliest openingsmatch in Play-Off 1 van titelkandidaat Anderlecht

KRC Genk Ladies is haar aureool van onoverwinnelijkheid kwijt. Boeman was leider Anderlecht, dat de Genkies met 2-1 versloeg op de openingsspeeldag van Play-Off 1. KRC zag Kelsey Geraedts uitvallen met een mogelijk zware blessure.

Met 19 op 21 op zak, en dus vol vertrouwen, zakte Genk af naar het Sportstadion in Zaventem. Coach Guido Brepoels ontbrak met corona. Het trio Sarah Geurts, David Pereira en Hans Bergans nam over. Onder hun bewind begon KRC complexloos. Petry ontfutselde de bal bij Red Flame De Neve en vond Duijsters. De aanvalster twijfelde niet en nam de Truiense goalie Odeurs te grazen: 0-1. Anderlecht, de voorbije vier seizoenen op rij kampioen, moest een versnelling hoger schakelen. Het zette druk en rond het kwartier ging de bal op de stip na handspel van Gielen. Van Seijst onderscheidde zich echter door de penalty van Vatafu te stoppen. Ook Van Kerkhoven kon niet scoren. Haar kopbal strandde op de paal. Genk prikte tegen, maar moest toch voor rust nog incasseren. Wijnants vond Teulings: 1-1. Vatafu mikte niet veel later ook nog op de paal.

Geraedsts geblesseerd naar de kant

Tessa Wullaert mocht invallen in de tweede helft. Ze keerde terug uit een blessureperiode en was bedrijvig. Aan beide kanten waren er kansen te noteren. In minuut 60 moest Geraedts van het veld na een duel. Ze kreeg een kniestoot en moest uiteindelijk zelfs naar het UZ Woluwe met hinder aan de onderbuik en schouder. Afwachten hoelang KRC haar moet missen. Een kwartier voor tijd volgde dan een nieuwe domper voor de bezoekers. Wullaert mikte een vrije trap door de Genkse muur: 2-1. RSCA blijft zo leider, Genk wil nu punten pakken in de twee volgende thuiswedstrijden op rij. Volgende vrijdag komt Brugge op bezoek, de week nadien Standard.

Genk Ladies: van Seijst, Gielen, Sneyers, Vanaenrode, Martin, Geraedts (60’ Kersten), Pauwels, Geers, Vanhoudt (70’ Voets), Duijsters, Petry.

Doelpunten: 8’ Duijsters 0-1, 35’ Teulings 1-1, 74’ Wullaert 2-1.