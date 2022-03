IN BEELD. Opnieuw pech voor Alaphilippe: de wereldkampioen kwam al vaker spectaculair ten val

Opschudding halfweg koers in de Strade Bianche. Topfavoriet Julian Alaphilippe kon na een windstoot een zwalpende Alpecin-Fenix-renner niet meer ontwijken en ging zwaar tegen de grond. De Franse wereldkampioen is niet aan zijn proefstuk toe. Alaphilippe ging de voorbije jaren meermaals zwaar tegen de grond.

Spectaculair tegen de grond in de Tour

De Ronde van Frankrijk staat elk jaar met stip genoteerd in de agenda van Julian Alaphilippe. Ook in 2016 wou de Fransman zich tonen in de Franse rittenkoers. Alaphilippe was tot dan toe bezig aan een onzichtbare rittenkoers. Tot in de tijdrit de wind voor opschudding zorgde.

Alaphilippe kwam spectaculair ten val tegen de rotsen en mocht van geluk spreken dat hij er met slechts enkele schrammen vanaf kwam. De Fransman kwam als 106e over de finish in de tijdrit en kon zijn Ronde van Frankrijk verderzetten.

Crash met een motor in de Ronde

Ook aan de Ronde van Vlaanderen heeft Alaphilippe geen al te beste herinneringen. De wereldkampioen leek de sterkste man in koers en samen met Mathieu van der Poel en Wout van Aert leek hij op weg om Vlaanderens Mooiste te beslissen. Een onoplettend moment van de Fransman besliste daar anders over.

Alaphilippe kon de motor voor zich niet meer ontwijken en ging zwaar tegen de grond. De Fransman brak twee vingers en een middenhandsbeentje bij die valpartij en moest de volgende drie weken in het gips rondlopen.

© BELGA

Zonder al te veel erg in de Strade

Ook in de Strade Bianche bleek het geluk niet aan de zijde van de wereldkampioen te zitten. En net als in de Ronde van Frankrijk had de wind daar een belangrijk aandeel in. Alaphilippe kreeg plots een zwalpende renner van Alpecin-Fenix voor zich. Ontwijken zat er niet meer in. Een zware val was het gevolg.

Al viel de schade mee bij de renner van Quick Step - Alpha Vinyl. Na knap werk van zijn teammaats kon de Fransman terug de aansluiting maken met het peloton.