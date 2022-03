REACTIES. Bernd Storck:“Blij met dit punt, niet met eerste helft”

Bernd Storck wisselde bij de rust meteen drie keer. “Omdat ik niet tevreden was over onze eerste helft”, aldus de Genkse coach. “We wisten dat Cercle fysiek sterk was, daar had ik mijn ploeg ook voor gewaarschuwd. Maar toch toonden we te weinig grinta en dat hoort ook bij voetbal. Daarom heb ik meteen wissels doorgevoerd, zonder die drie vervangen spelers met de vinger te wijzen. Ik wilde de match doen kantelen en ben dan ook tevreden met de mentaliteit die we na rust toonden en het behaalde punt. We hadden uiteindelijk kunnen winnen, maar Cercle ook.”