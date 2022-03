OVERZICHT. Dit gebeurde vandaag in Oekraïne: Rusland kondigt staakt-het-vuren af maar respecteert het niet

Dag tien van de oorlog in Oekraïne stond in het teken van het staakt-het-vuren dat Rusland had afgekondigd. Zo konden inwoners van Marioepol en het kleinere Volnovakha veilig vluchten. Maar uiteindelijk moest die evacuatie worden uitgesteld omdat de Russische troepen het bestand niet respecteerden.

*Rusland kondigde zaterdagochtend een tijdelijk staakt-het-vuren af. Het opende humanitaire corridors zodat inwoners van de strategische belangrijke havenstad Marioepol en het kleinere Volnovakha veilig konden vertrekken. Vooral Marioepol ligt zwaar onder vuur en de Russen willen burgerslachtoffers vermijden, zo zeiden regeringsfunctionarissen aan het Russische persagentschpa TASS.

*Maar zaterdagmiddag bleek dat het Russische leger het bestand niet respecteerde. Russische troepen die de Oekraïense havenstad Marioepol omsingelen, bleven de stad bestoken, zo zei de adjunct-burgemeester van de stad aan de BBC. De evacuatie is daarom uitgesteld. “Onze burgers staan klaar om te ontkomen, maar dat kunnen ze niet door de beschietingen. Het is krankzinnig”, zei Sergij Orlov. Oekraïense autoriteiten verwachtten dat meer dan 200.000 mensen uit de zwaar beschadigde stad Marioepol willen vertrekken. In vredestijd woonden er zowat 450.000 mensen.

*Intussen zijn al bijna 1,37 miljoen mensen Oekraïne ontvlucht wegens de Russische inval, meldt het Hoog Commissariaat voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) zaterdag. De VN verwachten dat de vluchtelingenstroom zal toenemen tot 4 miljoen mensen als het Russische leger verder oprukt en Kiev zou vallen. De meesten trekken naar Polen en Duitsland. Maar ook naar Finland.

*Maar ook Russen verlaten hun vaderland door de oorlog. De Finse spoorwegen zullen de dienstregeling tussen de Russische stad Sint-Petersburg en de Finse hoofdstad Helsinki uitbreiden, omdat steeds meer Russen hun land uit willen. De Finse publieke omroep Yle heef zaterdag gemeld dat er inmiddels duizenden zijn aangekomen. Behalve de sneltrein Allegro zitten ook de bussen op het ongeveer 400 kilometer lange traject voortdurend vol.

*Russische troepen hebben nu vier steden omsingeld: Charkov, Marioepol, Tsjernihiv en Soemy. In die laatste stad worden ook straatgevechten gemeld. Alle vier zijn nog wel in handen van Oekraïne. Er zijn de afgelopen 24 uur minder luchtaanvallen gemeld een dag eerder.

Plunderingen in gebombardeerd winkelcentrum in Marioepol. — © Twitter

*Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat ze stand houden en dat er 66.224 landgenoten uit het buitenland zijn teruggekeerd om mee te vechten tegen de Russen. Het aantal is niet onafhankelijk te verifiëren.

*De inval in Oekraïne verloopt volgens plan, zo heeft de Russische president Vladimir Poetin vandaag ook gezegd. “Vrijwel de hele Oekraïense militaire infrastructuur, in het bijzonder wapen- en munitieopslagplaatsen, is verwoest en dat was de bedoeling”, zei hij.

*Poetin waarschuwde alle partijen die een no-flyzones boven Oekraïne wilden afdwingen, dat ze voor Rusland dan automatisch deelnemen aan de oorlog. De NAVO heeft die no-flyzone uiteindelijk niet goedgekeurd. President Volodimir Zelenski van Oekraïne heeft zich daar vandaag nog eens boos over gemaakt. Hij verwijt de NAVO een gebrek aan steun.

*Ondanks de Russische aanval op Oekraïne, en de zware Westerse sancties in antwoord daarop, beschouwt het Kremlin zich niet als geïsoleerd. “De wereld is te groot voor Europa en Amerika om welk land dan ook te isoleren, vooral een zo groot land als Rusland”, meent Kremlinwoordvoerder Dmitro Peskov.

*Intussen wordt wel overal ter wereld de rode loper voor oligarchen wel opgerold. Hun jachten, luxewagens en kastelen lijken niet meer veilig. En de Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot heeft zaterdag aangekondigd dat het zijn internationale vluchten vanaf dinsdag, 8 maart opschort.

*Grote bedrijven blijven Rusland verlaten. Onder meer Samsung schort de leveringen van onder meer smartphones en computerchips naar Rusland op naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne.

*En ook in de sport worden nog meer Russen geweerd. Zo is het contract van de Russische Formule 1-piloot Nikita Mazepin (23) bij Haas met onmiddellijke ingang beëindigd.

*In Oekraïne gaan de beschietingen en bombardementen zaterdagavond gewoon door. “Nadat de evacuatie uit Marioepol is uitgesteld , heeft het Russische leger zijn offensief hernomen”, zegt Igor Konasjenkov, woordvoerder van het Russische ministerie van Defensie.