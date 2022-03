Ozzy Osbourne verhuist terug naar Engeland: “Belasting te hoog in Los Angeles”

Ozzy en zijn vrouw Sharon Osbourne gaan binnenkort voltijds wonen in het huis dat ze al hebben in het graafschap Buckinghamshire. “We gaan weg uit LA. We zijn daar een beetje verdrietig over, maar de belasting wordt te hoog. Ik ben droevig omdat ik het geweldig vind om hier te zijn en te wonen”, vertelt de zanger aan de Britse tabloid Daily Mirror.

De muziekstudio die hij in zijn woning in Los Angeles heeft, verhuist mee naar Engeland. „Ik ga daar een schuur bouwen en mijn eigen studio maken”, vertelt Osbourne. “Ik blijf muziek maken en mijn band gaat langskomen.”