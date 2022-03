Grieks gezin vermoord “wegens achterstallige huur”

Een zestigjarige man heeft bekend dat hij een gezin, bestaand uit een getrouwd stel en twee kinderen, in de Griekse gemeente Andravida vermoord heeft. Zijn motief lijkt de achterstallige huur te zijn, zegt de Griekse minister van Burgerbescherming, Takis Theodorikakos zaterdag.

De 37-jarige moeder, de 32-jarige vader en de kinderen van drie en twee jaar oud werden woensdag dood aangetroffen in hun huis in het noordwesten van de Peloponnesos. De ouders werden doodgeschoten en de kinderen verstikt, vertelde minister Theodorikakos aan de omroep ERT. De vermoedelijke dader werd vrijdag aangehouden in de stad Patras, meldt het nieuwsagentschap ANA.